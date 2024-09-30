倉科カナ（36）が29日、熊本・天草市で、NHKBSで来年1月放送予定のドラマ「TRUE COLORS」の出演者会見に毎熊克哉（37）と渡辺謙（64）と登壇した。地元・熊本での撮影に「天草で撮影できてうれしい」と喜んだ。世界で活躍する写真家・海咲を演じ、「海咲同様、東京でキャリアを積んできた。『これでいいのかな』と感じていた時にこの役をいただいて、心にくるものもあった」。故郷愛も強く「帰ってくるとすごくいやされて、リフレ