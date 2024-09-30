米俳優レオナルド・ディカプリオ（49）が、性的人身売買などの罪で逮捕された大物音楽プロデューサーで「パフ・ダディ」ことショーン・コムズ被告（54）とパーティーに興じるプライベート写真が流出した件を受け、関係者が事件への関与を否定した。ディカプリオは、今月16日に逮捕され、恐喝共謀など3つの罪に問われているコムズ被告が90年代に主催したパーティーに出席した際の写真がメディアで報じられ、2人の関係が再注目されて