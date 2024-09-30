「ウエスタン、くふうハヤテ５−６阪神」（２９日、ちゅ〜るスタジアム清水）シーズン１３０試合を終え、阪神・和田２軍監督が総括した。チームは４位に終わったが、盗塁数は両リーグトップの１２６。６選手が２桁を記録するなど積極的な走りを見せた。「ファームはとにかくトライしていこうっていうことの積み重ね」ととし、「もっと走れる選手がいるんで、しっかり技術を磨いてほしい」と期待した。最も成長した投手には佐