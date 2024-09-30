「阪神７−６ＤｅＮＡ」（２９日、甲子園球場）ＤｅＮＡは痛恨の逆転負けで２位の可能性が消滅した。４点リードを守り切れず、七回に守りのミスを発端に一挙５失点。無死一塁、右前に抜けようかという木浪の打球を二塁・牧が好捕しながらも一塁へ悪送球し悲劇を招いた。三浦監督は「ああいう細かいところのアウトを積み重ねていかないと、こういうことが起こる」と厳しい表情。「ハマスタでＣＳ」の目標もかなわず、３位を死