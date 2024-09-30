「東京六大学野球、明大８−０慶大」（２９日、神宮球場）２回戦２試合が行われ、明大が慶大に快勝して１勝１分けとした。２８日にリーグ戦通算１００安打を達成した今秋ドラフト１位候補の宗山塁内野手（４年・広陵）が通算１０号を放つなど１安打４打点。通算安打数を１０３に伸ばした。早大は逆転勝利で法大を下した。思わぬ祝福にクールな男も破顔した。中押しの一発を放った宗山だが、ナインは“無視”。初めてのサイレ