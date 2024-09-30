ＤｅＮＡ・大田泰示外野手（３４）が、来季の戦力構想から外れていることが２９日、分かった。関係者によると大田は現役続行を希望しており、新たな勝負の場を模索していく意向だ。大田は東海大相模から２００８年度ドラフト１位で巨人に入団。１６年オフに日本ハムにトレード移籍し、２１年オフに自由契約となってＤｅＮＡに入団した。移籍１年目の２２年には打率・２７８を残すなど、貴重な右の強打者としてチームの３年ぶり