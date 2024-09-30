5番人気トウシンマカオは中団から内を必死に伸びたが首差2着惜敗。5度目のG1挑戦だったが、悲願成就はならなかった。4度目のコンビとなった菅原明は「悔しいです。状態は凄く良かった。ペースは速かったので、ポジションは良かったと思いますが、結果的に前の馬が残ったので。それでも追ってからよく伸びてくれた」と無念の表情だった。