4番人気ナムラクレアは、最速の上がり3F33秒2で外から伸びたが首＋首差の3着。G1・8度目の出走で【0・2・3・3】。再びあと一歩で涙をのんだ。初騎乗の横山武は「残念です。ペースが速くなってポジション争いが厳しくなると思っていた。そこで位置を取り切れなかったのが敗因の一つ。理想はトウシンマカオの位置。ごちゃつきそうだったのでスムーズさを優先させ、4コーナーで外を回ったが、直線はよく伸びた。内容は良かったが