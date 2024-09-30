「ヤクルト５−４巨人」（２９日、神宮球場）巨人はリーグ優勝から一夜明けた一戦は、後味の悪いサヨナラ負けを喫した。ただ、一方で次なる戦いに向けて“新鮮力”が躍動。今季初スタメンの山瀬が２安打、中山が３安打と活躍すると、投手では西舘が昇格即３回１安打零封。ポストシーズンに向けて猛アピールした。歓喜の余韻はもう、ない。広島からの移動ゲームとなった一戦。１点を追う六回無死一塁から山瀬が中前打でチャン