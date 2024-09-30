女優・倉科カナ（３６）、俳優・渡辺謙（６４）、毎熊克哉（３７）が２９日、熊本県天草市内で行われた、ＮＨＫＢＳのプレミアムドラマ「ＴＲＵＥＣＯＬＯＲＳ」（２０２５年１月スタート）の取材会に出席した。倉科は、１８年ぶりに故郷・熊本を訪れるカメラマン・立花海咲役。自身も熊本出身ということもあり「海咲同様、東京でキャリアを積んできて、『これでいいのかな』と少し立ち止まる時間が必要かなと感じていたと