夏のスプリント王者で1番人気に推されたサトノレーヴは7着。スタートでやや出負け。直線ジリジリ伸びたが、函館SS→キーンランドC連勝で見せた鬼脚は使えなかった。レーンは「普段より少しスタートが決まらず、理想より後ろのポジションになった。ペースも速く、後ろのポジションからでは難しかった。しまいは一生懸命に走ってくれたけど、理想の形ではなかった」と肩を落としていた。