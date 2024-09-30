「男子テニス・木下グループ・ジャパン・オープン」（２９日、有明テニスの森公園）車いすの部シングルス決勝で、パリ・パラリンピック金メダリストの小田凱人（１８）＝東海理化＝が、同銅メダルのグスタボ・フェルナンデス（アルゼンチン）を６−３、６−４で下した。全試合をストレート勝ちで収め、２年連続２度目の優勝を果たした。シングルス準々決勝では、元世界ランク４位の錦織圭（３４）＝ユニクロ＝が、世界１４位の