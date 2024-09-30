第2打席まで大谷とアラエスは無安打【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間30日・デンバー）運命の最終戦に注目が集まっている。ドジャース・大谷翔平投手は29日（日本時間30日、）、敵地・ロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。主要タイトル争いでは54本塁打、130打点でリーグ2冠を独走しているだけでなく、打率もリーグ2位に入っており、3冠王への期待もかかる。第1打席から米メディアは一斉速報する加熱ぶりだ。