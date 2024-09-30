このお話は、著者のナエくま(@naekuma358)さんが職場で遅刻・欠勤を繰り返す人と遭遇した体験談が描かれています。ナエくまさんが飲食店で働いていたときのこと、高校生のアルバイト・紺互さんの勤務態度が次第に悪化。ついには週に1度は当日欠勤してしまうほどに。すると、次のシフトを半分以上削られてしまいました…。『仕事に穴をあける女』第20話をごらんください。 ©naekuma358 ©naekuma358