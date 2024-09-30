違う家庭なので生活習慣や価値観が違うのは当たり前。その前提がありつつも、義実家の習慣で驚くことがあると思います。ママリで「義実家」で検索すると月間約1400件の質問があり、今回はその中から習慣に関するエピソードを抜粋します。今回はくすっと笑えるような義実家とのエピソードをご紹介します。 思わず驚いた！義実家でのちょっとしたエピソード 義実家に行ったとき、驚くような行動や習慣と遭遇し