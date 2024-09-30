◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５×―４巨人（２９日・神宮）敗れはしたが、巨人のルーキー、西舘が６回から登板し、３イニングを投げて無失点。今季２８登板で２０ホールド（Ｈ）目をマークした。球団ではバルドナード２６Ｈ、高梨２４Ｈ、船迫２２Ｈに次いで今季４人目の２０Ｈ到達。これまで同一シーズンの２０Ｈ以上は１０年に久保裕也３２、越智大祐２１、山口鉄也２０と３人が最多で、４人は初だ。両リーグでホールド