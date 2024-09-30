ＴＢＳの宇賀神メグアナウンサーが２９日に自身のＳＮＳを更新。同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）で共演している先輩の安住紳一郎アナウンサーとイベントに参加したことを報告した。１０月１日の「しょうゆの日」にあわせ、２７日に開催された「醤油（しょうゆ）の日の集い」。この日、インスタグラムで「今年も醤油大使の安住さんと醤油の日の集いの進行を務めさせていただきました。」と報告し、は