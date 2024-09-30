◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５×―４巨人（２９日・神宮）力強い直球に打者は一歩も動けなかった。拍手と歓声を浴びながら西舘勇陽投手（２２）はベンチへ駆けた。１点リードの６回、３番手で登板。オスナを１５１キロ直球、山田をスライダーで空振り三振。続く増田は１５２キロで見逃し三振に仕留めた。最速１５３キロのキレ味鋭い直球にスライダー、カットなどを交え毎回の６Ｋで３回４８球１安打無失点。ルーキーなが