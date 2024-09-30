「阪神７−６ＤｅＮＡ」（２９日、甲子園球場）勝利への執念が大歓声を起こし、仲間の士気を高めた。打線の導火線に火をつけた阪神・糸原。ここぞの場面で見せた勝負強さが、勝利の女神を振り向かせた。「１点ではなくて、２点、３点取らないといけない場面だった。ヒットでつなげられてよかった」４点ビハインドの七回。無死二、三塁の好機で岡田監督から代打として送り込まれた。下手投げ右腕・中川颯との対戦。カウント