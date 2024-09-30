【騎手】西村淳は当レース3度目騎乗で初勝利。JRA・G1は24度目騎乗で初勝利、過去の最高着順は23年安田記念（ガイアフォース）、同年マイルCS（エルトンバローズ）の4着。JRA重賞は本馬によるシルクロードSに続いて今年3勝目、通算9勝目。【調教師】杉山晴師は当レース初出走V。JRA・G1は23年天皇賞・春（ジャスティンパレス）以来、通算6勝目。JRA重賞は根岸S（エンペラーワケア）に続いて今年3勝目、通算20勝目。【ドゥラ