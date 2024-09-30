今回紹介する作品は作者のまる(@domarumaru)さんが体験したエピソードです。妊娠中にバスに乗ったまるさんが同乗者の女性からかけられた言葉は、まさに耳を疑うほど失礼な発言でした。『妊娠5か月でバスに乗ったら』をダイジェストでお伝えします。 ©domarumaru ©domarumaru ©domarumaru ©domarumaru ©domarumaru いきなり話しかけられ「できちゃ