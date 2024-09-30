先月10日に開幕した「第2・3回中京競馬」が29日、閉幕した。騎手は20勝を挙げた西村淳也（25）が開催リーディングに輝いた。西村淳は「たくさんの馬に乗せていただき、関係者の皆さま、いつも全力で走ってくれる馬たちに感謝します。そのような中、毎週、騎手一同で熱い戦いをしてリーディングを獲れたことはうれしいです。今後も、もっともっと頑張っていきたいと思います」と喜びを口にし、気持ちを新たにした。なお、調教師