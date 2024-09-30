「楽天１−８オリックス」（２９日、楽天モバイルパーク）必死の粘投で、防御率の“隠れ１位”に躍り出た。オリックス・宮城が７回７安打無失点で今季６勝目。規定投球回数には達していないものの、防御率１・９２となり、リーグトップのソフトバンク・モイネロの１・９４を上回った。五、六回は三塁まで走者を進めたが、ピンチ脱出。規定投球回数まであと７回１／３とした。最優秀防御率のタイトル獲得を視界に捉えた左腕は