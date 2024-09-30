地方でもインバウンド強化が進む日本政府観光局（JNTO）が2024年8月21日に発表した7月の訪日外客数は、329万2500人で、コロナ禍前の2019年同月比10.1%増となった。6月に続き単月として過去最高を記録し、好調が続いている。この流れを受けて、訪日外国人に人気の主要観光地だけでなく、全国各地でインバウンド強化をめざしてさまざまな対策がとられているが、オーバーツーリズムの問題があるだけでなく、交通や宿泊、飲食において