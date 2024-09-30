ＤｅＮＡは２９日、ローワン・ウィック投手（３１）が、「右内腹斜筋の肉離れ」と診断されたことを明らかにした。球団によると、ウィックは２５日・巨人戦での登板後に右脇腹に違和感を訴え、チームドクターを受診したところ同診断を受けた。２７日に出場選手登録を抹消されている。来日１年目のウィックは、今季途中から１軍に定着し、救援陣の柱として今季４３試合に登板。５勝１敗１セーブ、１１ホールドをマークしていた