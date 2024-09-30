批判をかわせるの石破氏だけ、なのか？自民党総裁選挙で石破茂氏が選ばれ、次期首相となることが固まった。首相就任後、早期に衆議院を解散、総選挙を行うとみられており、政権奪取を掲げる立憲民主党の野田佳彦代表と対決することになる。野田氏は自民党安倍派のいわゆる「裏金問題」に端を発した「政治とカネ」問題を争点に野党の結集を図る姿勢だ。これにどう自民党が立ち向かうかが焦点になる。総裁選で決戦投票で選ばれたのが