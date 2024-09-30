「楽天１−８オリックス」（２９日、楽天モバイルパーク）楽天は投打ともにいいところなく大敗。３連敗で借金１となり、３位・ロッテとのゲーム差は３に広がった。先発の滝中が中盤に崩れ、五回途中６失点。打線も宮城を攻略できなかった。今江監督は「うちのチームは、投打がしっかりかみ合っていかないといけないので、今日は完全にやられた感じ」と振り返った。