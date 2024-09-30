◇セ・リーグ阪神7―6DeNA（2024年9月29日甲子園）【記者フリートーク】ツーシームが、阪神・桐敷の70試合登板を支えた。今季、「石桐さん」としてともにブルペンを支えてきた石井が証言する。「キリ（桐敷）はツーシームが一番の武器。左のインコースにしっかり投げ切れる。打者を差し込むことができているし、のちのち変化の大きいスライダーも効いてくる」アマチュア時代に完成された球なのか。桐敷に問うと「実は