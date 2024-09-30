◇セ・リーグ阪神7―6DeNA（2024年9月29日甲子園）阪神・岡田監督は2位確定を受け、残り2試合でメンバーを切り替える方針を示した。30日にゲラ、10月1日に岩崎を登録から外すことを明かした。「今日はゲラを投げさせて抹消しようと思ってたし。あす（30日）は岩崎が投げて抹消する。桐敷も…。まあ桐敷はちょっと置いておくわ。向こう（ホールドポイント争い）の状況もあるからな」30日にも、小幡の再昇格のほか、7月