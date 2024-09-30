◇セ・リーグ阪神7―6DeNA（2024年9月29日甲子園）阪神・近本は初回先頭で中前打を放ち、7回には無死一、三塁から中犠飛で逆転勝利に貢献した。今季の通算安打を158に伸ばしたものの、並んでいたヤクルト・長岡が2安打したため1本差の2位に後退した。それでも「記録は関係なく、打席では自分のやることをしっかりとやりたい」と淡々と振り返った。試合前には故郷・淡路島から招待した子ども8人と交流してエネルギーをも