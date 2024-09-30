「ヤクルト５−４巨人」（２９日、神宮球場）４年ぶりのリーグ制覇から一夜明け、巨人・阿部監督が“悲鳴”を上げた。「（お祝いの）ＬＩＮＥがえげつなくて…。返しても返しても無理。まだ２００件以上は残っているよ」と苦笑い。「皆さんにこの場をお借りして、ありがとうございました」と祝福に感謝した。勝因に３連勝した１０日からの広島戦（マツダ）を挙げ、「優勝するチームって１つの勝ちで、たちまち強くなるんだな