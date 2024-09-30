◇セ・リーグ阪神7―6DeNA（2024年9月29日甲子園）結果とは裏腹に手応えを感じた。阪神先発の才木は、6回9安打5失点で降板。レギュラーシーズン最終登板を白星で飾れなかったがCSで対戦の可能性があるDeNA相手に収穫を得た様子だった。「打たれたのは全部甘かったぐらいで。CSがあるので、そこに向けては良い感じかなとは思っている」このまま順位が確定すればファーストSでぶつかる。3安打を許した佐野、牧、宮崎ら中