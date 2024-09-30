「ヤクルト５−４巨人」（２９日、神宮球場）同点に追いついた九回１死一、三塁でヤクルト・長岡が右前へはじき返してサヨナラ勝ち。今季初の５連勝を導いた。マルチ安打で１５９安打とし、阪神・近本を抜いてリーグ単独トップに躍り出た。「秋山さんや近本さんとこうやって競い合えていることが僕にとって幸せ」とし、激しいタイトル争いの中で快音を積み重ねていく。