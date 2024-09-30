去就が注目される阪神・岡田彰布監督（66）と、球団の杉山健博オーナー（65）、粟井一夫球団社長（59）が29日、巨人のリーグ優勝を受けて3者会談をした。同日のDeNA戦を観戦した杉山オーナーは、勝利の後、粟井社長と2人で関係者通路に姿を見せ、会談したことを肯定するようにうなずき、球場を後にした。ここまでの戦いの慰労だけでなく、来季について、何らかの話をした可能性がある。岡田監督は、今年が2年契約の最終年。来