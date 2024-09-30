「イースタン、ヤクルト５−４オイシックス」（２９日、戸田球場）最後までヤクルト・山崎らしく、あり続けた。だが、まだ終わりじゃない。チケット完売、土手にまで多くのファンが駆けつけた舞台でサプライズ発表が待っていた。「このままファームで終わってしまうのもちょっと悲しいので、３日、神宮に行かせていただくことになりました」。用意されたのは感謝を伝える場所だ。今季限りで現役引退を発表して迎えたファーム