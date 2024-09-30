フェリシモのインナーブランド｢flufeel(フラフィール)｣では、機能ブラ｢ピンクリボン×すべての女性へ｣シリーズから登場した新作ブラを、2024年8月27日よりウエブ販売を開始いたしております。機能性とデザイン性を追求し、着け心地の快適さにこだわった話題のブラジャーの新作｢心が躍るレースブラ｣が登場。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 人気の機能ブラに新作が登場 フェリシモのイ