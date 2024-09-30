「秋季高校野球大阪大会・５回戦、大阪桐蔭７−０八尾」（２９日、大阪シティ信用金庫スタジアム）今夏王者の大阪桐蔭が八尾に７−０で七回コールド勝利。新チームで背番号「１」を背負うプロ注目の最速１５１キロ右腕・森陽樹投手（２年）が今秋公式戦初先発し、７回５安打無失点で完投した。「真っすぐをしっかりコースに投げられました」。七回１死満塁では決め球に直球を用いて２者連続三振を奪うなど、毎回の１１奪三振