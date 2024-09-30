前々で立ち回った4番人気シャープソーン（牝4＝西園正、父ファインニードル）が直線入り口で先頭に立つと、食い下がるディクレアブルームに3馬身差V。今年デビューの橋木太希（たいき、18＝西園正）がJRA初勝利（80戦目）を挙げた。「西園先生には人気の馬にも乗せてもらっている中で負けてばかりで、それでも見捨てずに乗せてくださって感謝しています。迷惑をかけてばかりですけど、まずは1勝して少し恩返しができました」と