先行勢を視界に入れながら脚をためたアスクコンナモンダ（牡5＝中内田、父ダイワメジャー）が直線しぶとく伸びてオープン初勝利を飾った。岩田望は「先生と相談して前のポジションで、という作戦でした。ゲートを出て、いいポジションを取れました。早く抜け出したことがなかったので、それがどう出るかと思いましたが、克服してくれて今までにない競馬でした」と戦法チェンジが功を奏した。「あとは重賞を獲るだけですね」と