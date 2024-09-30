中京5R・新馬戦（芝1400メートル）は好位追走から直線抜け出した1番人気ワース（牡＝上原佑、父キズナ）が迫るスライビングロードとの追い比べを制した。鮫島駿は「早めに抜け出してフワッとしたけど最後、併せる形になったら伸びてくれた」と笑顔。JRAデビューの姉3頭は全て勝ち上がっており、うち2頭は新馬戦V。仕上がりの早い血統がきっちり初陣を飾った。次走は未定。