特別機内で記者会見するローマ教皇フランシスコ＝29日（ロイター＝共同）【ローマ共同】ローマ教皇フランシスコは29日、訪問先のベルギーから戻る特別機内で記者会見し、イスラエル軍によるレバノンとパレスチナ自治区ガザへの攻撃で多くの民間人が犠牲になっていることについて「不道徳だ」と批判した。バチカン公式メディアが報じた。教皇はイスラエルの攻撃を「過剰」と指摘し「戦争においても守るべき道徳は存在する」と訴