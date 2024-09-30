米デラウェア州の空軍基地で取材に応えるバイデン大統領＝29日、ドーバー（ロイター＝共同）【ワシントン共同】バイデン米大統領は29日、イスラエルとレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラの交戦を巡り、全面戦争への拡大は「回避するべきだ」と強調した。記者団に対し、イスラエルのネタニヤフ首相と近く話すと明らかにした。米国務省は29日、ブリンケン国務長官が同日、フランスのバロ外相と電話会談したと発表した。イスラエ