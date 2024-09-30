今季限りで退団する見通しの横浜ＤｅＮＡ・大田横浜ＤｅＮＡの大田泰示外野手（３４）が来季の戦力構想から外れたことが２９日、分かった。今後は他球団での現役続行を希望しているとみられる。東海大相模高出身で、２００９年にドラフト１位で巨人に入団。１７年の日本ハム移籍を経て２２年から横浜ＤｅＮＡに加わり、右の長距離砲として活躍。ベンチ内での存在感も大きく、ムードーメーカーとしての信頼も厚かった。一方で