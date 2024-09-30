やるかやらないかは球団判断ではなく――。日本ハム・新庄剛志監督（５２）の来季去就が日増しに関心を高めている。すでにリーグ２位でのＣＳ出場が確定。指揮官が開幕前に掲げた「最低でもＣＳ進出」との?公約?を果たしたため、来季も指揮を執ることが既定路線ともいえる。球団側も続投を要請したい考えだが、そう単純でもないようで…。本拠地最終戦となった２９日のソフトバンク戦（エスコン）後のセレモニーで、新庄監督は