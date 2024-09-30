滝沢秀明氏が率いる「ＴＯＢＥ」の攻勢が強まっている。７人組グループ「ＩＭＰ．」のメンバーがそれぞれ１０月１日以降、７つの情報番組に出演することが発表された。同グループは昨年８月にデジタルシングル「ＣＲＵＩＳＩＮ’」で世界同時配信デビュー。今年５月にはアルバム「ＤＥＰＡＲＴＵＲＥ」を発売した。今回は佐藤新が北海道放送の情報番組「今日ドキッ！」をはじめ、ＴＢＳ系列の全国７地区のテレビ局にそれぞれ