◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５×―４巨人（２９日・神宮）気持ちは既に切り替わっていた。歓喜のリーグＶから一夜。浅野翔吾外野手（１９）が熱き思いを胸に、バットで結果を残した。「消化試合になっているけど、僕からしたらありがたい試合なので、ＣＳに向けてしっかり準備したい」と臨んだ一戦。２点を追う３回１死一、二塁、２ボール２ストライクから、ヤフーレの真ん中低め１４４キロツーシームを振り抜き、左中間へ