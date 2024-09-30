◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５×―４巨人（２９日・神宮）岡本和は確信を持って大飛球の行方を追った。９回１死から甘く入った初球のスライダーを強振。左翼席のＧ党から歓声が上がったが、向かい風７メートルに押し戻され、フェンス手前で中堅手のグラブに収まった。主砲は「見てください」とバックスクリーンにたなびく旗を指さし「最後はね、完璧にホームランいったと思って走ってました」と苦笑いした。“２８号”は