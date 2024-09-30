◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（２９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２９日（日本時間３０日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点を追う４回先頭の２打席目は遊ゴロに倒れて２打席連続凡退で遊ゴロに倒れ、打率は３割９厘に落ちた。ロッキーズの先発は、ライアン・フェルトナー投手（２８）。メジャー４年目の右腕で、今季は２９登板