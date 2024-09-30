中山5R・新馬戦（芝2000メートル）は前半5F63秒0の絶妙ペースで逃げた6番人気スタイラスメソッド（牡＝牧、父ジャスタウェイ）が、2着ピックデムッシュに3馬身差をつけて押し切った。武豊は「思ったよりスッと行けましたし、直線追ってからもう一回伸びました。なかなか走りますね」と称えた。母シャルマンスタイルは、08年ダービー馬ディープスカイの半妹。血統的にも今後の活躍が期待される。