タレントの井口綾子（27）が29日、東京・代々木第2体育館で行われた格闘イベント「K―1ワールドMAX」にゲスト解説として登場した。今年3月に「K―1」公式サポーターに就任。格闘技ファンの父と3人の兄の影響で幼い頃から格闘技に触れており、自身も熱烈なファンだ。「1試合目から面白い試合ばかり。全試合見応えがあります」とこの日も興奮気味。「汗が飛ぶところやパンチの音はもちろん、入場時の演出など格闘技を知らなく